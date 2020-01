CupolaSanità Fvg Exxx…Polzive!!! Aziende sanitarie nel caos: La Uil di Bressan decide sui 106 incarichi di funzione assegnati dalla commissione Spessot: 46 nella Giuliano-Isontina di Poggiana e 60 all’ignaro Braganti dell’Azienda Friulana. Esclusivo i nomi.

Abusi, magheggi e paraculismi. Sanità infetta, regione malata.

Sono 46 su 106 i nomi valutati dalla commissione Spessot alla fine dello scorso anno nella defunta Azienda Sanitaria 2 e che sono finiti nella nuova Giuliano Isontina. Concorso al fotofinish per imbucare gli amici. E gli altri 60 dove finiranno? Il responsabile regionale della Uil Bressan, con le dichiarazioni al Messaggero Veneto del dicembre scorso, si era spinto fino a stabilire la quota di incarichi anche per Udine, dichiarava infatti di voler “assegnare gli incarichi di funzione (ex PO) indispensabili per il governo delle complesse attività da gestire all’interno delle strutture ospedaliere territoriali. Si tratta di 108 incarichi di funzione – rimarcava Bressan – fra i quali i responsabili dei presidi ospedalieri di Monfalcone, Gorizia, Palmanova e Latisana”. Notare: Palmanova e Latisana che poi sarebbero confluiti con l’azienda Friuli Centrale. Chi decide? Sarà Bressan a imbucare a Udine i restanti 60? E con quali criteri sono stati selezionati? I valutatori delle posizioni che Bressan aveva annunciato di voler assegnare alla nuova struttura erano: Tiziana Spessot, Marco Bertoli, Luciano Pletti, Daniele Trentin, Alessandro Faldon, Alessandro Balani, Alessandro Cosenzi, Stefano Meduri e altri. Il bando è stato istruito al fotofinish a fine novembre in epoca in cui si stava per esaurire la funzione di Azienda per l’assistenza della Bassa Friulana n.2. Occorreva fare in fretta. Il magheggio era nell’aria e pure di dimensioni ciclopiche.

Brevemente, il sindacalista Bressan (querelante Blogger) ha inquadrato e disposto le graduatorie di 108 (poi diventate 106) ex posizioni organizzative prima che prendessero il via giuridicamente 2 nuove aziende: Friuli Centrale, che assorbe Latisana e Palmanova e Giuliano Isontina, Gorizia e Trieste. Vien da pensare che il sindacalista, all’insaputa degli udinesi, voglia indicare le restanti posizioni con incarichi di funzione anche a Braganti o chissà per chi. Altrimenti quale destino avranno i restanti 60 che hanno superato la selezione “Spessot” del concorso bandito da un’azienda diversa da quella per cui ora sono impegnati?. Ecco il magheggio giuridico delle determine:

“… in ordine ai requisiti di ammissibilità da parte del Servizio competente sono stati ammessi definitivamente i candidati in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando ed esclusi i candidati privi dei requisiti prescritti. 3 Il Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi di funzione del personale del comparto adottato dall’ex A.A.S. n. 2 Bassa Friulana – Isontina, ha previsto che la valutazione delle candidature pervenute – con riferimento al contenuto del curriculum in relazione alla specificità delle funzioni, ed al percorso formativo specifico degli aspiranti – e l’esperimento del colloquio venivano effettuate da Commissioni Esaminatrici nominate con il decreto del Commissario Straordinario dell’ex Azienda per l’Assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” n. 651 dd. 10/12/2019.