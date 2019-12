DanieleFranz Exxx…Polzive!!! Karaoke a Udine e presunte offese troppo “tedesche”. La dittatura del pensiero unico investe l’ultimo bonapartista italico. Replica l’ex deputato: “Siamo perseguitati dall’omologazione. Non sopporto che in Italia la libertà di parola viaggi a 2 velocità”. Esclusivo.

In calce una lezione di Bianca Berlinguer a proposito di Giorgio Almirante. Procedamus.

I fatti sono accaduti ieri sera nel classico ritrovo dei giusti in tempi ingiusti: “Amadeus” locale di Udine dove tutti sono artisti per una notte, senza inibizioni e pregiudizi. Una bufera ideologica che i discepoli del politicamente corretto sardiniano, stanno alimentando in rete. Insulti irriferibili rivolti a Daniele Franz, talent scout dell’inutile assessore comunale Olivotto, che afferma di essere l’unico militante della WaffenSS.

A seconda delle versioni (Franz avrebbe offeso un ragazzo meridionale che stava cantando) il nocciolo è che, secondo alcuni, ci sarebbe stata una reazione troppo “tedesca” dell’ex deputato di Udine di AN Daniele Franz verso un gruppetto di ragazzi. Costoro, intonando l’inno a Salvini, sfottevano allegramente un tavolo di meno giovani in cui si trovava anche l’ex deputato. Forse una provocazione. Nulla di che, se non il fatto che l’ex deputato Franz, irritato dalla circostanza, si è messo sugli attenti in perfetto stile di militante della Waffen SS (il braccio armato) e dichiarato che in consiglio comunale a Udine (anni ’90) non aveva remore a presentarsi con il fascio littorio, quindi, cari ragazzi, mantenete la calma.

Le versioni del battibecco si rincorrono, ma qui, ciò che conta è il ragionamento che Daniele Franz consegna al blogger: “Mi sembra incredibile che nell’Anno Domini 2019/2020 un individuo possa dichiararsi palesemente comunista e ottenere la solidarietà sociale e mentale di tutti, mentre chi si “autoepiteta” fascista, nazista, bonapartiano o altro, sia passibile, ope legem, di qualsivoglia ostracismo e persecuzione ideologica”. L’ex deputato osserva: “Il nemico dei nostri tempi è il pensiero unico, che significa la fine della libertà di pensiero. Cosa vuol dire? vuol dire – conclude Franz – che abbiamo consegnato il cervello all’ammasso, con buona pace di Almirante, Berlinguer e Pannella”.

Esemplare la descrizione di Bianca Berlinguer sulla presenza di Giorgio Almirante alla camera ardente del padre.

«Quando mio padre morì, Giorgio Almirante si mise in fila da solo, in silenzio, senza avvertire nessuno. Fini mi ha raccontato che lui non disse a nessuno dove voleva andare, dove sarebbe andato, si recò alla camera ardente e si mise in fila da solo, poi disse, “sono venuto a rendere omaggio a un uomo da cui mi ha diviso tutto ma che ho sempre apprezzato e stimato…». Bianca Berlinguer si ferma un attimo, poi riprende:«Ci si può combattere, ma non bisogna mai delegittimarsi reciprocamente, siamo avversari e non nemici, questo sarebbe bene non dimenticarselo mai…».