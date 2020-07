DaPozzoPresidente Exxx…Polzive!!! Giovanni Evergreen eletto per la 5a volta alla guida di Confcommercio. Salgono le quotazioni del predestinato Tollon, vicario. Filiputti e Passon Vice. Bufera in Cafc, rinviato il rinnovo del Cda. A rischio l’incastro Marilena Domini in A&T 2000. Esclusivo.

L’assemblea degli eletti, riunita ieri sera al castello di Susan di Majano (Ud), ha votato all’unanimità Giovanni Da Pozzo presidente di ConfCommercio provincia di Udine. Per il tolmezzino si tratta del 5° mandato consecutivo. La novità è rappresentata dalla figura del vicario del presidente che è stata individuata in Alessandro Tollon, il rappresentate del settore commercio ha ricevuto un riconoscimento formidabile che lo proietta nell’olimpo dei predestinati alla successione dell’Evergreen Da Pozzo.

I due vice che faranno parte della nuova giunta sono Filiputti e il giovane promettente Passon, architetto, subentrano a Dall’Ava e Mariotti (in foto).

Alla cerimonia di elezione dei vertici di Confcommercio erano presenti circa un centinaio di eletti salutati personalmente dall’assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Se da una parte il settore produttivo dimostra efficienza e idee chiare nella scelta dei propri rappresentanti, altrettanto non si può dire per le partecipate friulane.

Ieri c’è stata la scontata elezione di Claudio Gottardo neo presidente del Cosef, ma il motore della politica si è sbiellato sul Cafc, il consorzio acquedotto. Tutto era pronto per la riconferma di Benigno, l’uomo di Zanin, ma qualcosa non ha funzionato nel quartiere della Lega rispetto alle pesature dei consiglieri. Per i soci del Consorzio, l’amministratore nominato dal comune di Udine, viene pesato come Lega ma i salviniani non ci stanno. Vogliono due consiglieri. E qui è saltato il banco, tutto rinviato.

Un rinvio che pesa e che avrà delle conseguenze fatali nell’incastro di giovedì sera a Codroipo dove si dovrà eleggere il nuovo CDA di A&T 2000.

Con lo sbrego in Cafc risulta impossibile, a meno di solide garanzie, assicurare il voto alla leghista Marilena Domini, riconfermare il vice Graberi e il consigliere Aita.

Tutto stava andando secondo le previsioni con il Collinare che puntava sul riccardiano Graberi come vice in supporto alla Domini e Aita come garante dell’intesa Pd-Forza Italia. Tutto saltato e riunione fiume mercoledì sera in Collinare per la scelta del vice.

Spunta un’asse strategica PD-Forza Italia cui gli azzurri sono ben contenti di accusarla per dimostrare fedeltà alla Lega a corto di sindaci nei comuni. Compensazioni e cambiali da riscuotere in futuro.