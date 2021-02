DeCarloConte Exxx…Polzive!!! I Grillini friulani pressano i vertici del Movimento: No al governo Draghi. La deputata De Carlo tiene il punto: “Siamo circa 300 parlamentari”. L’assessore di Codroipo Ganzit randella la truppa. Esclusivo.

Dai consiglieri regionali di palazzo Oberdan di Trieste e fino ai gruppi parlamentari, i grillini friulani sono quelli più convinti del no a un governo tecnico. Cristian Sergo lancia l’hastag: #Notinmyname, L’onorevole Sabrina De Carlo, poco prima di entrare in riunione con tutti i parlamentari, conferma: “La linea è chiara, quella di Crimi e di Beppe Grillo, nessun voto a Draghi. Restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un governo tecnico guidato da Mario Draghi’. Dunque nessun sostegno all’ex numero 1 della Bce.

Ad oggi i parlamentari dei 5 Stelle sono circa trecento. 190 alla Camera e il resto al Senato. Per questo motivo, il sostegno al nuovo premier dovrà avere una convergenza molto trasversale, compreso il voto di Pd, Forza Italia e l’astensione della Lega. In questo senso gli accordi in periferia col PD, secondo l’onorevole De Carlo: «si fanno di volta in volta lascando il campo libero ai gruppi locali..».

Sulla questione Conte-Draghi, interviene anche l’assessore della giunta di Codroipo, Graziano Ganzit eletto in consiglio in una lista civica dalla forte identità grillina. Osserva l’assessore: «Nessun grillino è all’altezza di affrontare un Renzi o un PD qualsiasi. Anche per fare i banditi della politica ci vuole una esperienza formativa. Non puoi arrivare a fare il Ministro della Repubblica senza nemmeno aver fatto il consigliere comunale e soprattutto senza avere al tuo fianco il fondatore, l’ideologo del movimento, tale Grillo da Genova. Inesperti e pure orfani creano un mix di incompetenza, dabbenaggine e superficialità mostruoso».