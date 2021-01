DeCarloConte Exxx…Polzive!!! Parte dal Friuli la linea del Conte-Ter e i paletti al triestino Rosato di ItaliaViva. Tuona l’Onorevole De Carlo: “No al MES, conferme ai ministri Gualtieri, Bonafede e Azzolina’. Esclusivo

Sabrina De Carlo, l’onorevole friulana dei 5 Stelle, è una delle protagoniste della prima crisi di governo scoppiata in epoca pandemica. I rimbalzi romani la illustrano come una delle esponenti più ascoltate dai vertici del movimento e molto impegnata nella delicata fase del Conte 3.

La giornata di oggi, sabato, è costellata da un cronoprogramma incalzante: Stamattina riunione di commissione, pomeriggio vertice con i deputati grillini, stasera incontro sulla piattaforma del movimento col reggente Vito Crimi. La posizione della deputata friulana è solida, condivisa da gran parte del movimento: «Noi facciamo mezzo passo indietro per farne due in avanti – osserva l’onorevole – lo stiamo dimostrando in queste ore. Esiste un problema Renzi che è derivato dal suo metodo, che ritengo “sconsiderato”. Per esempio, stamattina abbiamo letto che pone veti su alcuni nomi. Per noi questi diktat sono inaccettabili. Ritengo – prosegue De Carlo – che il Conte-Ter sia l’unica via d’uscita da questa crisi. A quelli di Italia Viva vorrei ribadire che il Mes per noi è irricevibile 〈un cappio al collo〉, i ministri Bonafede, Gualtieri e Azzolina non si toccano. Questa è la nostra base di partenza. Il Movimento, quando si tratta di assumere delle grandi responsabilità, resta unito».