DeclinoUdine Exxx…Polzive!!! Chiude una storica attività. Fontanini, Franz, Falcone & maggioranza, mantengono l’ARLEF e disperezzano l’impresa; la maggioranza dei pivettari se ne sbatte i coglioni. Perchè tirate i soldi?

Stamattina in via Battistig a Udine, ha chiuso i battenti una storica attività commerciale: la Di Bernardo Import Export. Un segno drammatico della crisi che morde il comparto delle attività commerciali in città. Malgrado gli appelli e gli inviti del titolare, nessun esponente di maggioranza si è presentato per il brindisi di chiusura. I pivettari che tante inutili parole spendono per dar da bere agli udinesi le lori disarmanti incapacità, ormai non si fanno nemmeno più vedere. Si vergognano. Che senso ha pagarvi? Per fare cosa? Se le serrande si abbassano e non avete soluzioni? Doppiolavoristi, pensionati, borgatari, disperati alla ricerca del reddito di cittadinanza all’insù, miserie spaesate che hanno scambiato Palazzo D’Aronco per un giacimento di ruffiani, una greppia. Siete attesi nel Contado, tornateci.