DecretoSerracchiani Exxx…Polzive!!! Sorprende l’attivismo dell’onorevole nelle questioni friulane. Quali tentazioni le passano per la testa? Esclusivo.

Il 29 luglio scorso, la deputata Dem Serracchiani è stata eletta presidente della commissione lavoro alla camera. Da allora, il ritmo dei suoi interventi e apparizioni è triplicato, soprattutto, e non è un elemento marginale, sui temi del Friuli Venezia Giulia. Quali ragioni, ipotesi, sfumature, si nascondono dietro questa frenetica attività? E’ la voce più combattiva e tenace del Pd regionale. L’apoteosi è stata raggiunta venerdì scorso, in concomitanza con la kermesse della Lega all’esterno dell’ex Cavarzerani di Udine. Serracchiani ha convocato la stampa in uno dei luoghi simbolo del fallimento leghista a Udine: l’ex frigorifero di via Sabbadini. La presidente era accompagnata dal segretario del Pd regionale Shaurli e dal capogruppo in consiglio regionale Venanzi. L’esponente Dem non ha perdonato nulla a Fedriga, lo ha incalzato con un ritmo impressionante: “Il presidente della regione, fin che riveste quel ruolo, deve dare lui le risposte, deve spiegare perché ha smontato l’accoglienza diffusa, perché ha tolto la vigilanza sanitaria sugli immigrati che entrano in Friuli. Se oggi noi abbiamo migranti che entrano da Udine – riflette l’onorevole – è solo perché sono aumentati i controlli a Gorizia e Trieste. (…). Fedriga Invece di sbraitare si preoccupi di dare delle risposte”.

Pieno agosto, oltre 30 gradi di calura e la presidente tuona da Udine contro la maggioranza regionale. Quali sono le sue reali intenzioni?