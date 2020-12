DeMonteAmato Exxx…Polzive!!! Il genio dell’ozono-terapia rade al suolo la Selfie-manìa di Paolo Ciani: «Se è lucido e tranquillo, perchè occupa un posto in terapia intensiva?». Esclusivo.

Il direttore del dipartimento di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine, Amato De Monte 〈caso Eluana Englaro〉, consegna al Messaggero Veneto di oggi un sonoro baccalà al paziente affetto da Covid, Paolo Ciani. Già vice presidente della regione.

L’ossessione da selfie con maschera d’ossigeno e l’autocelebrazione di cattivo gusto di pubblicare l’elenco dei nomi che hanno augurato pronta guarigione all’ex presidente, hanno fatto girare gli zebedei a De Monte. Scrive il Direttore di Anestesia dell’ospedale di Udine: «ll signor Ciani, ricoverato a San Daniele, lamentava si essere stato trattenuto troppo a lungo nel Pronto Soccorso in attesa di un posto di terapia intensiva a Udine, chiarisco – osserva De Monte – che in terapia intensiva si accede per criteri clinici e non per cognome, evidentemente la precedenza è stata data a pazienti con condizioni cliniche più gravi delle sue. Mai, prima di Ciani, era accaduto di vedere foto selfie o interviste pubblicate su giornali durante il ricovero, nemmeno da altri personaggi politici presenti e passati. Queste in genere – prosegue De Monte – sono pratiche rinviate a patologia risolta. Aggiungo che ricevo lamentele di privati cittadini che mi chiedono perchè il signor Ciani occupa un posto in terapia intensiva se ha tutta la lucidità di scrivere elaborati messaggi su facebook e risondere alle migliaia di telefonate sms e mail».