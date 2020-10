DeSantisFrancesca Exxx…Polzive!!! Fiori d’arancio in casa Forza Italia: Matteo chiede la mano a Francesca. Flash Mob e Carabinieri di scorta. Video Esclusivo.

Come chiedere la mano alla futura sposa? In Forza Italia sicuramente una cosa sanno fare, la scuola Berlusconiana in questi casi è imbattibile. Bon ton ed eleganza. Ecco come Matteo ha chiesto la mano a Francesca. Video.

C’erano le cheerleders, i fotografi, i Carramba, il flash mob e l’anello. Matteo Santarossa della segreteria regionale di Forza Italia Fvg, ha stordito i passanti di piazza Unità d’Italia a Trieste. Ha compiuto il passo decisivo dopo un buon periodo di valigie di perplessità, ha chiesto la mano alla bella Francesca. Lo spettacolo e la plateale sorpresa sono andati in scena ieri a Trieste. Buone ragioni per raggiungere la piazza ed assistere a un vero evento. Il ragazzo ha rispolverato le vecchie abitudini delle tradizioni nuziali, ovvero l’uomo che s’inginocchia di fronte alla sua amata e le porge l’anello. Una proposta di matrimonio d’altri tempi che ha emozionato la giovane Francesca De Santis di Forza Italia, assessora ai grandi eventi del comune di Trieste. Il video ne è la testimonianza e l’anello lo dimostra. Un diamante montato da solo, senza altre pietre intorno. Significato simbolico: un solo diamante, un solo amore.