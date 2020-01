DignanoFVG Exxx…Polzive!!! Cosa c’è sotto? Cemento o catrame? Approda in regione il caso delle infiltrazioni d’acqua sotto il tunnel da 20 milioni di euri: Sergo interroga Pizzimenti. Scagionato l’assessore Zannier. Esclusivo.

Sgombrato il campo dalle voci di possibili indagature che avrebbero coinvolto l’assessore regionale Zannier. Nessuna indagine sul suo conto. I rumors giudiziari confermati dai vertici della Lega assicurano che non c’è nessun procedimento nei confronti del leghista. Alleluya. Intanto i lavori in consiglio, dopo la pausa natalizia, sono ripresi e sul tavolo del question time approda lo scandalo del tunnel di Dignano riportato domenica 26 dalla pagina dello scandalo. Il consigliere dei 5Stelle Sergo interroga l’assessore Pizzimenti per conoscere e approfondire le cause che hanno provocato la chiusura al traffico della bretella nelle giornate da martedì a venerdì della settimana scorsa. E un ulteriore sopralluogo fra 15 giorni. Il consigliere Sergo chiede all’assessore Pizzimenti come mai un’opera che è costata 22 milioni di euri dopo soli 4 mesi necessiti di manutenzioni causa infiltrazioni d’acqua dal tunnel e con quali criteri sono stati affidati i lavori di manutenzione oltre alla mancata ordinanza sindacale del comune di Dignano, sostituita da un semplice “avviso”. E come mai, visto il nuovo assetto dell’organigramma di FVGStrade (Treleani alla comunicazione un A1), non c’è stata nessuna comunicazione sul sito? ma c’è un’altro mistero che rode gli autotrasportatori: cosa c’è sotto il tunnel? Cemento o asfalto? Un giallo a tinte forti dipinge il medio corso del fiume.