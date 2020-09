DimeCanMaNoFurlan Exxx…Polzive!!! Il veneto Damiano Scapin, braccio armato del leghista Fontanini, voleva bruciare la storia di Udine. I documenti salvati dal monumentale Romano Vecchiet: “Dovrete passare sul mio corpo”. Esclusivo.

L’episodio è avvenuto nel più totale silenzio alcuni giorni fa. Lo stesso Romano Vecchiet (storico dirigente comunale e responsabile della struttura del servizio integrato dei musei del capoluogo friulano) interpellato da Leopost ha ammesso il tentativo di sequestro della memoria udinese. Fontanini aveva delegato il rodigino Damiano Scapin (“dime can ma no furlan”) di triturare tutti i documenti relativi alla storia di Udine datati 10 anni fa e poi a ritroso. Statuti, documenti dell’800, del 900 della prima Guerra Mondiale, del Dorta, dei palazzi, dei personaggi e dei ricordi. Una brutale aggressione fermata solo dal monumentale Romano Vecchiet che ha respinto il saccheggiatore veneto.

L’episodio, nella sua intenzione, è da condannare, contiene un significato antropologico e culturale potentissimo: vogliono annullare la storia del capoluogo del Friuli. Un danno dal valore inestimabile.

Con la complicità del peggior sindaco di Udine, ritorna l’invasione dei veneti in Friuli, la sottomissione per opera di un architetto rodigino giunto a Udine per scelta del sindaco più sbagliato che la Storia ricordi. Su le antenne e Viva Vecchiet. Già le mani dalla storia di Udine. Tornate nel contado.