DimeCanNoFurlán Exxx…Polzive!!! Il Veneto resta giallo, il Friuli precipita nelle fummifere acque. Emanuele Zanon tuona contro Fedriga. Bergagna chiude il municipio di Buja. Osoppo record contagi. Al Cara di Gradisca (Go) 85 casi. Oggi i positivi oltre l’11%. Esclusivo..

Si sbrega la maggioranza di centrodestra Fvg sulla questione mini zone rosse annunciata da Fedriga e che dovrebbe riguardare alcuni comuni dell’area montana e isontina. Il presidente di Regione Futura, il consigliere regionale Emanuele Zanon, tuona contro il presidente per le modalità con cui i sindaci sono venuti a conoscenza degli eventuali provvedimenti. Per l’intanto, Zaia in Veneto riesce, a furia di aggiornamenti quotidiani su facebook, a sventare di far finire la sua regione in zona arancione, l’Rt è sceso a 1,16. Di qua del Livenza invece, il Friuli Venezia Giulia si trova a un passo dall’abisso, pur con un Rt in leggero miglioramento. I rilievi di oggi sono da brivido: 675 nuovi contagi (l’11,21% dei 6.024 tamponi eseguiti. Ieri la percentuale era di 14,37% su 7.258 tamponi) e 13 decessi da Covid-19. Delle positività di oggi, 109 sono da accreditare a test pregressi eseguiti in laboratori privati. Altro dato drammatico è quello dei ricoveri: salgono a 56, ieri erano 55, i pazienti in cura in terapia intensiva e a 545, rispetto ai 509 di ieri, i ricoverati in altri reparti. Saltati i parametri dei ricoveri che fanno quota in Cts ministeriale, rispettivamente del 30 e del 40%.

Le osservazioni di Zanon: «Abbiamo appreso dalla stampa locale che alcuni piccoli Comuni della nostra Regione potrebbero venire classificati zone rosse 〈…〉, alcuni amministratori dei Comuni indicati come maggiormente esposti, hanno accolto la notizia del possibile passaggio da zona arancione a zona rossa esclusivamente dagli organi di stampa e non da quelli istituzionali preposti. Questo è un evidente sintomo di scollamento tra organi decisionali regionali e i sindaci, tenuto conto, peraltro, che questi ultimi sono i responsabili in materia di igiene e sanità pubblica dei loro comuni». Il consigliere regionale Zanon è presidente di Regione Futura la spina nel fianco di Progetto Fvg. In quanto agli aggiornamenti dai comuni, da rilevare il caso di Osoppo. Il sindaco Bottoni ha diffuso un video in cui informa la popolazione che è stato registrato un nuovo focolaio nella centro anziani locale: sono 8 i nuovi contagi ai quali vanno aggiunti 3 operatori. Il totale dei positivi a Osoppo (Ud) è di 16 unità. Un corrispettivo mai raggiunto prima. A Buja (Ud), il sindaco Bergagna, avendo riscontrato una positività fra i dipendenti del comune, ha deciso di chiudere gli uffici per domani e martedì e sottoporre tutto il personale al tampone. Spaventoso il caso della casa del clero di Udine, 20 parroci su 24 sono risultati positivi mentre al Cara di Gradisca sono stati contabilizzati 85 contagi .