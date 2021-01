DimeCanNoFurlàn Exxx…Polzive!!! Il Ricovery Plan rivela una drammatica verità: Il trombone Fontanini non lo caga nessuno: ignorato dai regionali e dai deputati friulani. Al sindaco Dipiazza quasi 400milioni. Esclusivo

Su “Il Piccolo” di oggi si festeggia, e i triestini stappano champagne. E ne hanno ben donde. Sono quasi 400 milioni di euri che piovono sul capoluogo regionale del Friuli VG e che sono stati inseriti nel “piano nazionale di ripresa e di resilienza” relativa ai porti. Si tratta del piano di finanziamenti che l’Europa ha elaborato per rafforzare l’economia friulana. 400 milioni per la piattaforma logistica, raddoppio della capacità ferroviaria, elettrificazione delle banchine e la realizzazione del nuovo Terminal Ungherese. Si tratta, qualora l’impegno venisse mantenuto 〈vedi tenuta della maggioranza〉, di un maxi stanziamento che non ha pari nella storia della nostra regione. Forse solo ai tempi del piano Marshall. Trieste coccolata e in vetta alle attenzioni governative, diversamente dalla provincia-contado più estesa della regione, quella di Udine, totalmente ignorata da Roma. Il sindaco Fontanini non ha relazioni coi parlamentari e con i triestini i rapporti sono sotto zero. Le sue attenzioni sono rivolte alle festicciole, alle sagrette e alle bande. Gli basta l’affetto dei suoi “scappati di casa”. Gli altri, pedalano. In realtà i nostri deputati non hanno brillato per interesse verso la terra orientale. Da Tondo a Novelli, passando per Bubisutti, Moschioni, Pittoni e Rizzetto, nelle pieghe del Ricovery non si trova nulla che preveda investimenti in Friuli. Lo stesso dicasi per i regionali, intortati sulle autocelebrazioni dei vaccini e i disastri del Covid. Dime Càn, no Furlàn. Segue…

Nello specifico, e seguendo le tracce de “Il Piccolo” di oggi, nei circa 400milioni previsti, ci sarebbero anche altri interventi: la costruzione della nuova stazione di Servola, le infrastrutture ferroviarie 〈argomento assolutamente importante a Udine, vedi via Cividale〉, i collegamenti con il terminal di terra che sostituirà l’area a caldo della Ferriera, una serie di dragaggi dei fondali davanti alla piattaforma e alla banchina ungherese e il potenziamento della rete elettrica delle banchine. Questo progetto sarà reso possibile grazie a un ulteriore intervento che Roma assicura di coprire per i 41 porti italiani, far i quali anche Trieste.