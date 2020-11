Il sindaco di Trieste Dipiazza attende la nuova ordinanza di Fedriga annunciata per oggi. Nel frattempo puntualizza su alcune ipotesi di ulteriori restrizioni. “Sono contrario all’ipotesi di chiudere il lungomare di Trieste in chiave anti Covid – osserva il sindaco – onestamente non mi pare un reato andare a passeggiare a Barcola. E allora perché non sospendono il servizio di trasporto pubblico locale?”.