DisaccordoCollinare Exxx…Polzive!!! A San Daniele del Friuli Fratelli d’Italia a un passo dall’esplosione. Gelo fra il sindaco Valent e il partito dei poltronari friulani. Domani il nome del nuovo assessore. Esclusivo.

La perdita dell’assessora Claudia Colombino ha commosso l’intera comunità di San Daniele. Come ha ricordato il sindaco Valent: «Claudia ha lasciato un vuoto incolmabile», tuttavia è nel suo ricordo che la maggioranza prosegue il mandato. In questo senso e con le dovute cautele per la ricerca del sostituto in giunta, il sindaco ha avviato un dialogo esplorativo con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia composto, dal luglio scorso, da 2 consigliere prese a prestito da altre liste, si tratta di Fernanda Pugnale e Arianna Andreutti.

Il sindaco ritiene che l’innesto di un meloniano in giunta rappresenti il giusto equilibrio in un esecutivo quasi totalmente dipinto dal monocolore leghista 〈solo la Cominotto è civica〉. La prudenza del sindaco è giustificata poichè, secondo alcune voci che rimbalzano dal colle, l’orientamento di Fratelli d’Italia sarebbe quello di respingere l’offerta. Le ragioni del rifiuto andrebbero ricercate nella presunta mancanza d’ascolto su alcune tematiche del programma amministrativo. Elemento che il sindaco Valent respinge al mittente e anzi ricorda a Fratelli d’Italia che gli impegni presi con gli elettori vanno mantenuti. Palle lunghe e pedalare. Domani il sindaco annuncerà il nome del nuovo assessore.