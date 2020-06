DiscaricaUdine Exxx…Polzive!!! Una città invasa dai rifiuti: Nessun operaio vuole lavorare per Onofaro (Net). Per la 5a volta è andata deserta l’offerta lavoro per assunzione 15 operai. Udine impestata.

La Net, per compiere il capitombolo di Fontanini sulla raccolta rifiuti porta porta, ha esternalizzato il servizio.

La Onofaro di Messina ha vinto il bando col 7% in meno. Da mesi sta cercando 15 operai con mansioni di guida automezzi e raccolta bidoncini. Nessuno si presenta. E’ dal mese di gennaio che l’avviso viene pubblicato. Quello più recente, pubblicato il 4 maggio, scade oggi. E non si hanno notizie di operai iscritti all’impiego di 38 ore settimanali. Cosa allontana, in tempi di crisi, la manodopera dall’azienda? Il lavoro non è semplice, richiede una schiena di ferro, tuttavia uno dei motivi per cui Onofaro e la Net non trovano operai è riconducibile al fatto che le misure di sicurezza applicate ai dipendenti non rispettano le norme in vigore. Proprio in questi giorni d’inaugurazione del nuovo servizio nella zona di Laipacco, gli operai avevano già anticipato le ordinanze di Fedriga: Senza guanti e senza mascherine.