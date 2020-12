DisordineCentroDestra Exxx…Polzive!!! ProgettoFvg sfiducia la maggioranza di Udine. Zanolla tuona contro il vigile abusivo candidato nella Lega e pupillo dell’assessore Ciani. Esclusivo.

Ecco il testo che il capogruppo Zanolla ha consegnato in rete ieri sera dopo le sanzioni comminate alla pasticceria “Dusci” alle 18,07, subito dopo l’inaugurazione dell’esercizio.

«Allora…c’è un personaggio a Udine che pensa di fare lo sceriffo e ha comportamenti esagerati e persecutori nei confronti dei commercianti, più volte ho segnalato a chi di dovere questi atteggiamenti. Prendo completamente le distanze da questo soggetto e ribadisco che Progetto Fvg Identità Civica e’ una civica che sta dalla parte delle partite iva, soprattutto in un momento difficile come questo».

Ormai è crisi conclamata. Il fattaccio di ieri non ha fatto altro che acuire i rapporti fra la maggioranza e ProgettoFvg, unico baluardo friulano in difesa delle partite iva. Visto che Fratelli d’Italia ormai pensa solo alle poltrone 〈 la spaesata Olivotto, sistemata solo perchè donna, seguono Sara Marchi, Marzio Giau, Turridano e altri…〉, stesso discorso per Forza Italia, i cui assessori sperano di vivere di rendita fino alla fine e la Lega, distributrice di redditi di cittadinanza all’insù ai senza lavoro.

Agli inquilini di Palazzo D’Aronco, non interessa disturbare Fontanini. Anzi, tutt’altro. Resta solo ProgettoFvg. E l’intemerata del capogruppo Zanolla lo dimostra. Il suo è un attacco diretto al cocco dell’assessore leghista Ciani, ovvero il vigile Giulio Dri, sceriffo urbano irruente protagonista della scenata di ieri al Dusci alle 18 e 7 minuti. Dri è un ufficiale «abusivo» che si era candidato con la Lega alle ultime elezioni. Trombato. Nel maggio scorso lo zoppetto 〈licenza〉, aggredì Leopost perchè stava filmando i metodi brutali di contestazione a due fidanzatini sull’uso della mascherina: 280 euri di multa a cranio 〈vedi Leopost 20 maggio〉. Le spavalderie dell’ufficiale abusivo hanno fatto girare i coglioni al capogruppo di ProgettoFVG. Il segnale è chiaro e la sfiducia a Fontanini-Ciani è conclamata. O si cambia, oppure i tre consiglieri potrebbero anche uscire dalla maggioranza. Vergogna CentroDestra Fvg contro chi produce posti di lavoro e fa girare il grano.