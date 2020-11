DisordineCentrodestraFvg Exxx…Polzive!!! Friuli raso al suolo. Ecco le due domande-chiave per capire il capitombolo di Fedriga sull’inutile ordinanza. Esclusivo.

Giovedì scorso veniva annunciata dal presidente Fedriga l’ormai famigerata ordinanza che avrebbe dovuto scongiurare il precipizio nell’abisso arancione per il Friuli. Le puntuali domande dei giornalisti Pertoldi e D’Amelio rivelano lo stato di approssimazione della misura varata e concordata col ministro della salute. C’è qualcosa che non quadra e lo stesso Pertoldi nutre perplessità sulla tempistica e sugli esiti della cabina di regia che si sarebbe pronunciata ieri, il giorno dopo la pubblicazione dell’atto normativo friulano. Lo stesso D’Amelio de «Il Piccolo» rivolge al presidente la domanda fatale, quella decisiva, ovvero se ha in mano il dato più recente sull’RT che sarebbe il calcolo sull’indice di riproduzione di una malattia elaborato attraverso un algoritmo e valutato in un periodo di tempo che può essere di 5 giorni o settimanale. La risposta di Fedriga è stata positiva. In realtà è stato proprio l’indice a determinare il peggioramento del Fvg da zona gialla ad arancione.