DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Fedriga nel caos, si consulta col ministro e revoca l’ordinanza di 2 giorni fa: Ma chi è il suo consigliori? Serracchiani lo strapazza: “Più mascherine e meno ordinanze”. Primo caso alla ferriera di Servola (Ts). Esclusivo.

Pare che qualcuno abbia suggerito a Fedriga di riscrivere l’ordinanza del 19 scorso, la precedente non stava in piedi malgrado uno scambio di opinioni ufficioso col ministro Speranza. Modificare l’impianto tecnico e renderla più severa. Domenica supermercati chiusi e nessuno inistrada. Un brano:

“E’ fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate, o comunque di intrattenersi in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblci o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente”. Inoltre Fedriga si rivolge a “…chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”. Mentre la precedente era rivolta solo ai cittadini della regione. Insomma un delirio cui seguirà la confusione delle ordinanze dei sindaci e l’arrivo di un nuovo, annunciato decreto del governo. In materia sanitaria sarebbe opportuno che i divieti arrivassero chiari e comprensibili. Poi c’è il caso mascherine sul quale interviene pungente l’onorevole Serracchiani che punta il bersaglio: “La Regione ha competenza primaria sui dispositivi di protezione individuale come le mascherine, dal 22 febbraio poteva acquistarle anche senza gara e ora risulta che non ce ne sono nemmeno per i medici. Il Governo sta intervenendo in supplenza e non serve pressing. Dal 22 febbraio scorso – prosegue l’onorevole – è stato proclamato lo stato di emergenza in Fvg e – ricorda la parlamentare – è stata fatta una delibera che permetteva alla Protezione civile regionale di procedere con acquisti in deroga, quando ancora le mascherine si trovavano sul mercato. Ma non ci sono”. Infine un caso di corona virus viene registrato alla ferriera di Servola.