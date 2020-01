DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Il comandante della Polizia Locale di Udine Del Longo affida senza gara il catering da 5mila euri per la festa del Santo Patrono alla Casa della Contadinanza, il locatario più moroso del comune. Violato il principio di rotazione. Esclusivo.

Disordine planetario: il comandante della Polizia Locale di Udine preleva soldi del comune per pagare un catering da 5 mila euri a una ditta che risulta debitrice dal 2017 e che non paga gli affitti dal 2018, può accadere solo con l’incapace Vestaglia. La ditta debitrice viene esonerata anche anche dal versamento della cauzione giacché l’operatore economico “possiede una comprovata solidità…”. L’assessora Laudicina, di fronte alla posizione debitoria della ditta (80mila euri), chiude non uno ma anche due occhi!

Due menestrelli legati da un comun denominatore: fare gli sbruffoncelli coi soldi degli altri. L’ultimo esempio, che porta la data del 12 dicembre scorso, è da stampare e spedire agli allievi di ragioneria, 1°anno. Si tratta di una determina da urlo che rivela la superficialità e approssimazione del sindaco, del segretario comunale, dell’assessora Laudicina in Siciliani e del comandante della polizia locale, quello del pugno di ferro contro gli automobilisti.

I fatti: l’esuberante Comandante Del Longo, per fare bella figura con la truppa si è fatto dare un parere favorevole dalla giunta dei disperati (pagati 3mila eruri/mese part time) per ospitare l’XIa giornata della della Polizia Locale. Lo stesso comandante, trovandosi in difficoltà con le scartoffie si è fatto consigliare da alcuni dirigenti del comune su come fare per sfamare i partecipanti alla festa. Pare che Del Longo sia stato sonoramente coglionato. Infatti, a giudicare dal testo della determina del 12 dicembre scorso, i profili di illeggittimità, lieve abuso d’ufficio e intervento della Corte dei conti, ci stanno tutti: Viene individuato l’operatore economico senza consultare almeno due o più ditte; non viene rispettato il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Un caos amministrativo da incorniciare. Il principio di rotazione è completamente ignorato per via dei diversi eventi gastronomici che si sono svolti nel piazzale del castello e individuati dai dirigenti comunali negli ultimi mesi. Non ultimo quello conclusivo degli europei 2019, solo che in quella circostanza la spesa di 6,250 euri è andata a compensare sull’affitto che il fornitore non paga dal 2018. Ma tutto tace, due pesi e due misure.