DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Inizia male il 2020 di Fontanini: Figuracce mondiali sul count down in lingua friulana sul palco di piazza 1°maggio. Tentativo di stupro a una ragazza in pieno centro. Cronaca della Noia Friulana. Esclusivo.

La ribollita. Pagati per annoiare, Centrodestra UDINE irriconoscibile. Ormai, a giudicare dallo spettacolo, il fine anno in piazza a Udine viene organizzato solo per i Pashtun. Il passaggio dal vecchio a nuovo anno anche il 31 scorso, è stato di una noia mortale, il festival degli incapaci. L’altra sera nessuno capiva niente del conto alla rovescia in lingua friulana urlato e incasinato dal palco di piazza primo maggio: dal 5 si passava al 3, dal 7 al 6: paradigma del caos e del disordine degli incapaci: la speaker rideva e la mezza giunta di pivettari presente sul palco, pareva sulle nuvole, costretti a guardare il tabellone per capire quando sarebbe scattata l’ora X. Il disordine friulano è costato oltre 50mila euri. Pagati per annoiare e proporre e riproporre spettacoli stanchi e ammuffiti: una ribollita, appunto.

Mentre negli altri capoluoghi della regione andavano in scena nuove forme d’intrattenimento, i Monty Python udinesi si limitavano a proporre la ribollita: un gruppo musicale, palco, quattro fuochi e un numero importante di Pashtun. Fermi ancora a 25 anni fa come la città che sogna Fontanini, un sindaco che se gli chiedi del futuro di Udine ti risponde che a lui non gl’interessa nulla ché tanto non si ricandida. Pietoso. Anche il mantra dell’attività amministrativa del centro destra, ovvero la sicurezza, fa acqua da tutte le parti, dopo due anni di governo le colpe sarebbero ancora di Honsell. Chissà…, anche il tentativo di stupro compiuto la notte di San Silvestro sarebbe colpa di Honsell, avvenuto lungo la salita del Castello ai danni di una giovane. Sarà un 2020 all’insegna del DisordineFriuli. Eletti per sbaglio, assessori pagati 3.000 euri/mese per scaldare la poltrona, il sindaco 6 mila. Eletti per sbaglio tornate nel contado.