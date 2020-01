DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Rivolta popolare a Udine contro il porta porta voluto dal peggior sindaco. Inteviene la polizia. Esclusivo sospeso e rinviato l’incontro. The End.

Il peggior inizio dell’anno per questa maggioranza di disperati. Il sindaco teme la rivolta e si rifugia in salotto, al caldo e in Vestaglia. The end, fine ingloriosa dell’esperienza centrodestrista a Udine.

I residenti del quartiere San Gottardo di Udine sono intervenuti in massa questa sera a un convegno sul nuovo sistema di raccolta differenziata. Un sistema che i cittadini hanno già valutato negativamente. Il sindaco, già scaricato dai cittadini, tenta di coglionare i residenti, ma Udine non è Bsaldella, nemmeno Feletto o Pavia o Pradamano, il suo contado.

I relatori stasera sono stati allontanati, l’organizzatrice Anna Chiarandini non è riuscita a contenere l’ira dei partecipanti, accorsi a centinaia per manifestare contro il sindaco e la sua maggioranza. Una rivolta popolare che a Udine non si era mai vista. E’ stato chiesto l’intervento della Polizia che è intervenuta con due pattuglie. Disordini. Città sempre più sprofondata negli abissi dell’incertezza. Centrodestra irriconoscibile. Scaricati.