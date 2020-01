DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Udine irriconoscibile: Dopo gli stupri, i caos contabili. False dichiarazioni in consiglio comunale dell’assessore Laudicina sul Diemme caffé. Sospetti pilotaggi sui bandi e lo stallo sugli esercizi pubblici del comune. Esclusivo.

Perché gli assessori del comune di Udine tirano le mesate? Certificata l’impennata degli episodi di violenza, il caos trasporti, la viabilità, i servizi, il massacro di via mercatovecchio e la devastazione del porta porta, spuntano le magagne sul patrimonio intestate all’assessore leghista Laudicina in Siciliani.

Durante la seduta pubblica del consiglio comunale del 18 dicembre scorso, l’assessora ha inanellato una serie di falsità dilettantesche da brivido. Viene citata la questione del Piccolo Bar che, pur trattandosi di una locazione e non di una concessione, dopo quasi due anni è ancora chiuso. Il magheggio del Diemme caffé in cui afferma che i gestori avrebbero firmato un contratto a seguito di una gara vinta mentre non c’è stata nessuna gara (nuova gestione avviata nel maggio 2018); le raccomandazioni sulle morosità sugli affitti e i rientri che vanno solo in un senso; a breve vedremo perché con un documento esclusivo che farà tremare il palazzo, intanto si registrano perdite e danni erariali sul caffé Tomaso e Casa della Contadinanza dove il sindaco è costretto a fare cambi merce in cibo da detrarre sull’affitto (cena europei) in ritardo di due anni. Il bar Zecchini è ancora chiuso. Basterà un palco in piazza primo maggio per mitigare le assurdità di questa giunta di disordinati? Centrodestra udinese irriconoscibile.