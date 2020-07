DisordineFriuli Exxx…Polzive!!! Apoteosi della banda del Merlot udinese: Il vicesindaco Michelini chiude via V.Veneto, la Polizia locale ignora. La città brucia e Ciani in vacanza. Caos. Video da urlo Esclusivo.

All’emergenza sicurezza, si aggiunge l’emergenza viabilità. L’assessore e cocco del sindaco Ciani, in vacanza.

Ormai gli udinesi dovrebbero chiedere i danni d’immagine ai disordinati. Ecco l’ultima, e guarda il video del casino in piazza Libertà. Automobilisti disorientati causa incomprensioni fra assessori. Lo sbrego non è più solo fra residenti e amministrazione. Per la modifica alla viabilità del centro udinese ordinata ieri sera, non si è presentato nessun vigile a dirigere il traffico. Il vice sindaco Michelini, delegato alla mobilità, è stato isolato da una parte della maggioranza.

E’ successo ieri sera, quando, i disperati del Merlot, ormai presi dall’euforia del week end a vie chiuse, hanno tentato di replicare l’esperimento di via Poscolle anche con via Vittorio Veneto. Come riporta il consigliere comunale Bertossi, si sono dimenticati di far deviare il traffico in via della Prefettura creando un ingorgo spaventoso in piazza libertà.

Un figura di merda che ha avuto per protagonisti i 3 assessori Michelini, Falcone e Franz. L’episodio ha rivelato la superficialità amministrativa del vicesindaco delegato alla mobilità. Il caos è stato generato soprattutto dalla mancanza dei vigili che non hanno minimamente considerato l’iniziativa del vice sindaco. Un’assenza pesante che rivela quanto arroventati siano i ferodi in maggioranza. In salita la corsa al dopo Fontanini per il vice Michelini. Video da urlo.