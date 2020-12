DisordineFriuli Exxx…Polzive!!! Dopo la purga Bruciaferro il Friuli da domenica ritornerà in area gialla come i Veneti. Allerta Contagi e ricoveri. Fratelli d’Italia tuona: Incoscienza che pagheremo cara. Esclusivo.

Dopo la tranvata di una ventina di giorni in area arancione ricevuta dal ministro Speranza, in Friuli esultano per l’annuncio del ministro che, da domenica, riporta il Friuli VG in area gialla. Come i veneti. Visto il report di oggi, e le medie di questi ultimi giorni, nessuno capisce cosa ci sia da esultare. Lo rileva il consigliere comunale di Udine di Fratelli d’Italia, Antonio Pittioni che “legge” questo report impressionante: In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 1.040 nuovi contagi (l’11,10 per cento dei 9.370 tamponi eseguiti), 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 632 i ricoverati in altri reparti. Pittioni rileva: «Qualcosa non mi torna, Ospedali Sold Out… Morti e malati in aumento…ma … INCOSCIENZA che pagheremo cara! Io vado in letargo. buona Vita a Tutti».