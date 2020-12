DisordineFriuli Exxx…Polzive!!! Fontanini voleva intossicare i volontari della Protezione Civile di Udine: Scaricare i rifiuti contaminati da Covid nella sede di Via Ciconi. Esclusivo.

Il dirigente di fiducia del sindaco 〈incarico ex 110 a Udine〉 e dipendente del comune di Portogruaro Damiano Scapin, voleva intossicare l’intera squadra della Protezione Civile di Udine. Con una sua decisione assurda aveva determinato di destinare i rifiuti contaminati provenienti da persone o famiglie in quarantena risultate positive al COVID-19, nel punto di raccolta presso la sede della Protezione Civile di via Ciconi. Sbrego olimpico.

I fatti. Immediatamente c’è stato un urlo di protesta da parte dei vertici locali e dopo un’agitatissima videoconferenza convocata stamattina, il pericolo è stato sventato. I rifiuti finiranno nel deposito di via Shumann. Ma lo sbrego resta. I volontari, che anche in queste giornate di maltempo si sono distinti per la loro tempestività, se ne sono accorti per tempo, e hanno imposto al sindaco di togliersi dalla testa l’idea strampalata del suo cocco Scapin, di utilizzare gli spazi della Protezione Civile come deposito di materiale contaminato da Covid-19.

Ormai Fontanini è completamente frastornato, dopo aver accorpato a sé le deleghe della Protezione Civile che prima erano affidate ad Andrea Cunta, non riesce nemmeno a calibrare i rapporti con la squadra. Non è una novità, visto che recentemente, durante la cerimonia di Friuli Doc, ha ignorato tutti i volontari e ha fatto il bis nella messa a punto della tappa del giro d’Italia dove il consigliere Andrea Cunta è stato costretto a riprendere in mano la guida del gruppo per manifesta incapacità del sindaco. Oggi l’iniziativa tossica. Disordine Udine, tornate nel contado.