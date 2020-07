DisordineFriuli Exxx…Polzive!!! Occhio non vede cuore non duole: La piazza più elegante del Nord saccheggiata da barbari del Centrodestra. A 100 metri di distanza il degrado delle immondizie. Scempio Esclusivo.

Lo scempio compiuto nella città più elegante del Nord.

Disordine chiama disordine, degrado chiama sporcizia, violenza chiama violenza. Ecco i nuovi ombrelloni in piazza San Giacomo, il cuore di Udine. Ombrelloni da spiaggia, tavolini in teak sintetico. Saccheggiato dai barbari il centro storico della città, la fontana progettata da Giovanni da Udine e i quasi otto secoli di storia udinese. L’arrivo degli sbagliati del centrodestra friulano produce la devastazione. Mentre il circondario brucia, Fontanini riveste di ombrelloni da spiaggia il plateatico. A pochi metri dal centro le spazzature invadono le vie, i roditori da chilo danzano sotto i cassonetti, il quartieri sono teatro di violenze continue, i negozi chiudono e Fontanini tira sù quattro ombrelloni per coprire il fallimento. Tornate nel contado.