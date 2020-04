DisordineFVG Exxx…Polzive!!! L’industriale Vescovini (SBE) denuncia la regione: “Non possiamo mettere a rischio la salute dei nostri dipendenti”. Chiusa la medicina d’urgenza al Cattinara di Trieste. Video Esclusivo.

Chiusa la medicina d’urgenza di Trieste. Due pazienti, ricoverati in reparto, avrebbero contagiato 5 medici e 9 infermieri. Le due persone erano risultate negative al test del tampone. Le positività risalgono ancora al 10 aprile scorso o forse anche prima. La notizia è stata tenuta segreta. Il reparto di clinica medica è stato dimezzato da 40 a 20 letti. Tensione alle stelle fra il personale sanitario tenuto all’oscuro dell’evoluzione peggiorativa dei contagi. PROCEDAMUS.

L’industriale di Monfalcone e titolare della SBE, Alessandro Vescovini, ha depositato stamattina in Procura a Trieste (legale Miculan di Udine) un esposto contro la regione. La questione è legata alla sicurezza e tutela sanitaria dei dipendenti e all’ispezione dei Nas di Udine avvenuta la settimana scorsa. Vescovini aveva iniziato a fare i test sierologici la settimana scorsa nello stabilimento di Monfalcone. Gli esami avevano lo scopo di individuare eventuali presenze di soggetti contagiosi ed escluderli dal contatto con i colleghi. Su queste misure, la regione ha inviato i NAS per sequestrare gli esami effettuati e vietare i test, con la conseguenza di impedire all’azienda di poter lavorare. Vescovini, ha denunciato la regione perché ritiene responsabile l’ente per i rischi cui si trovano i dipendenti e per le conseguenze civili e penali cui potrebbe incorrere Vescovini. Assenza di garanzie sanitarie e di alcune misure di tutela sanitaria che l’imprenditore aveva compiuto che sono state impedite dalla regione.