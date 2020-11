DisordineItalia Exxx…Polzive!!! Il FVG entra in zona arancione. Polverizzata l’ordinanza di Fedriga. Esclusivo.

Vanificato l’impegno di Fedriga di scongiurare il pericolo di misure più restrittive per la nostra regione. Il Friuli VG diventa zona arancione. Significa stop alla mobilità da una regione e da un comune all’altro (salvo comprovate ragioni) e chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7. In vigore da domenica 15 novembre. L’ordinanza di Fedriga, protocollata ieri e in vigore da domani mattina, resterà valida solo per 24 ore. Secondo i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche presenterebbero uno scenario da ‘area arancione’. Resta giallo il Veneto.