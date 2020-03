DisordineItalia Exxx…Polzive!!! Lo scandalo della burocrazia borbonica che frena il paese. Le pratiche per le casse integrazioni e il bonus 600 euri. Il paese dei balocchi. L’urlo di una commercialista. Esclusivo

Zuppa di Porro, imperdibile. Per una volta togliamoci il velo pregiudiziale: destra, sinistra, Europa, Germania, Salvini, Conte, Di Maio, Zingaretti e restiamo al fisso, quello di Nicola Porro che racconta cosa bisogna fare per poter accedere alle misure promesse dal Governo. Vale in tutta Italia, attenzione, da Ragusa ad Aosta, passando per Trieste. Ecco la straziante testimonianza di una professionista che rivela come la nostra Nazione finirà sepolta da un mare di scartoffie. Burocrazia, Bolli, dirigenti, pec, caselle postali e incazzature. Questo è l’urlo di una commercialista:

“Per le casse integrazioni in deroga, oltre ai verbali sindacali, le aziende devono (a pagamento) comprare una marca da bollo da 16 euro da apporre alla domanda, nonché inviarla al sito della regione per poi firmarla e inviarla in copia e in bollo tramite pec agli altri Enti di competenza.

Per gli autonomi bisogna fare richiesta tramite il portale Inps, perfetto, ma non tutti hanno i codici di accesso!! I signori dell’INPS hanno inserito una procedura “semplificata” per l’ottenimento del PIN, e che semplificata non è perché ad oggi non è operativa!!!

Il sito INPS ha delle “falle” e i call center o l’assistente virtuale non esiste!!!! Ma perché in Italia per questi piccoli spiccioli ci complichiamo la vita? Perché noi consulenti dobbiamo stare qui a fare 300-400 domande affinché questa povera gente abbia questi miseri spiccioli che restituirà non appena finirà questa emergenza?

Per esempio: una famiglia costituita da cinque persone con un titolare attivo (sia esso che artigiano o commerciante) riceve 600 euro e una famiglia di 3 persone con due titolari attivi riceve 1.200,00 euro.

Non capisco perché in Italia ci complichiamo la vita! mentre altri Paesi, seppur partono tardi, hanno soluzioni più semplici!!

Una consulente delusa e arrabbiata.