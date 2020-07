DisordineLega Exxx…Polzive!!! Sbrego Fontanini-Battaglia sul caso CentroStupri. L’assessora a Lignano contro la violenza sulle donne, il sindaco patrocina l’evento e fa carte false per far aprire il locale a Dall’Ava. Esclusivo.

Lega friulana in totale cortocircuito sulla questione Antiviolenza. Il modo peggiore per celebrare i Santi patroni Ermagora e Fortunato. Protagonisti il sindaco di Udine, “PieriLuanie” e la sua cocca, l’assessora più corteggiata dal palazzo, Asia Battaglia. Al centro due spigolature planetarie spuntate in un sabato d’estate, ovvero il dibattito sull’antiviolenza di ieri al Kursaal, che, oltre all’inopportuna e insignificante presenza dell’assessora Asia Battaglia, è stato patrocinato dal comune di Udine.

Ieri sera a Lignano il Kursaal ha ospitato il dibattito dal titolo: “Uniti contro la violenza sulle donne”. All’evento hanno partecipato il titolare Badolato, il suo avvocato Cinque, il vice questore Ortolan, la gerarca della Lega della Carnia, onorevole Bubisutti, l’assessore di Lignano Bidin e Maria Arcadi di Zero Tolerance. Tutti si sono presentati con le magliette rosse firmate “Zero Tolerance”. Nelle stesse ore, il sindaco di Udine, da oggi “PieriLuanie”, sta facendo carte false fra cessioni di rami d’azienda, cessioni d’azienda e concessioni illecite, per accelerare l’apertura in città del locale che, a San Daniele del Friuli, ha dato il via all’operazione «CentroStupri», ovvero Jonny Luanie. Sbrego disordinato e idee molto confuse in maggioranza.