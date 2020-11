DisordineSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Pordenone nel caos, chieste, per la terza volta, le dimissioni del direttore toscano Jo Polimeni. Esclusivo.

Azienda sanitaria del Friuli occidentale nel caos, il direttore Polimeni nel mirino dei sanitari. Ieri, venerdì, le organizzazioni sindacali hanno organizzato un presidio di raccolta firme per chiedere le dimissioni del direttore generale. Le cause vanno ricercate nell’incapacità del dirigente di oganizzare la struttura. I sindacati lamentano una cronica mancanza di personale. Leggi il retroscena che ribalta la scena.

Jo Polimeni è una vecchia conoscenza della testata giornalistica Leopost. Prima della sua nomina in Friuli, la pagina aveva pubblicato diverse reazioni raccolte nei suoi precedenti incarichi. Polimeni-da-New York e residente a Prato, esponente di spicco della struttura sanitaria del PD Nazionale, era stato nominato ed esaltato dalla giunta Fedriga il 29 dicembre 2019. E’ già la terza volta che il direttore finisce nella bufera in così poco tempo. Ecco la rassegna:

La Prima Lettera aperta delle RSU al direttore è data 16 marzo 2020, neanche tre mesi dopo la sua nomina. Seguono i rimbalzi dal Sud Italia riportati da Leopost.



«Prima della fuga in Fvg, Rocco Leone, presidente dell’ordine dei medici chirurghi di Matera e assessore regionale alla sanità, era andato su tutte le furie. Il medico accusava il direttore di aver segnato il destino della sanità della Basilicata. Il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli denunciava: “L’esperienza di Polimeni a Matera si è caratterizzata per aver destabilizzato tutto il personale e che ha avuto ripercussioni negative sui servizi sanitari per i cittadini”.

Chi è Jo Polimeni? E’ il manager nato a New York che in questi ultimi anni si è distinto per essere stato un fedelissimo del Pd: nominato da Renzi commissario governativo ad acta della regione Campania, successivamente imbucato direttore sanitario dell’azienda ospedaliera senese nella Toscana governata dal gramsciano Enrico Rossi. Dalla Toscana i buoni uffici del Pd lo spediscono nel Lazio dove il presidente Zingaretti lo nomina commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Umberto I°. Dal Lazio il ritorno in Toscana e poi in Basilicata. Tutto all’ombra del Pd.

Appena giunto in Friuli, il direttore non ha scordato i vecchi amici e si è subito premurato di nominare il marchigiano Riccardo Mario Paoli direttore amministrativo dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Secondo la determina, il contabile: “possiede idonea e adeguata esperienza professionale e manageriale”, compreso uno studio di commercialista a Falconara (An).