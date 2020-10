DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Cuccagna Smart Working: in arrivo 100 PC nuovissimi per i perditempo. Costo 65 mila euri. Franz sistema la sua cocca Emanuela Grillo. Esplode il giallo «La Quiete». Esclusivo.

L’assessore ai grandi eventi e poco gradito da Fontanini ha sistemato la sua cocca Emanuela Grillo come Posizione Organizzativa nella struttura di palazzo Morpurgo. Bonus di circa 10mila euri/anno. Di quali grandi eventi dovrà occuparsi la Grillo in tempi di Covid? Dal canto suo, Fontanini, il leader degli sbagliati, dispone l’acquisto di 100 Computer Lenovo per un impegno di spesa di circa 70mila euri. Scoppia il caso «La Quiete»: oggi sono scaduti i 45 giorni del mandato del precedente Cda. Alberto Bertossi e Marzio Giau in attesa delle nomine.

Due nomi, due Benito-remix. Uno dal balcone (vedi Giro d’Italia) l’altro a dare il via alla tappa: Fontanini&Franz. Il disordine del centrodestra udinese pedala come un gregario in fuga, soprattutto in questi giorni di ripresa dell’impestazione da Covid. Il sindaco Fontanini, leader degli sbagliati, ha disposto l’avvio di una manifestazione d’interesse per l’acquisto di ben 100 computer di marca Lenovo per un impegno di spesa di circa 70mla euri. Lo smart working fa felici i dipendenti pubblici, asfalta gli esercizi commerciali e Vestaglia contribuisce al dissesto. Centrodestra udinese cortocircuitato. Per paradosso c’è da sperare che il gettito fiscale si riduca al punto che lo stato non abbia più le risorse per pagare gli stipendi ai perditempo. In quanto all’assessore Maurizio-Benito-Franz, rapito dal fascino del balcone, ha premiato con l’incarico di posizione organizzativa la sua cocca, Emanuela Grillo. Il suo merito è stato quello di essersi dimenticata di distribuire le guide dell’ultima straziante edizione di Friuli Doc. Di quali Grandi Eventi dovrà occuparsi giacchè in Friuli infuria la peste?