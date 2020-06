DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Divisi su tutto. Sbrego fatale e centrodestra in piena crisi a Udine, si litiga anche sui pupi: L’assessora-puledra più corteggiata del palazzo rade al suolo il menestrello forzista: “Garantire i servizi alle famiglie con bimbi da 0 a 3 anni”. Ma va? Esclusivo

La stessa Ioan, capogruppo leghista in consiglio, ritiene che Govetto parli come un consigliere marginale non come componente della maggioranza che viene smentito dai suoi colleghi.

Ora litigano anche sui bimbi. Il menestrello di Forza Tragica Giovannino Govetto, si è spinto su liriche rinascimentali e si è lasciato andare a una considerazione sui bimbi che esprime la cifra degl’inquilini a palazzo. Queste le sue parole riportate sul MessaggeroVeneto di oggi: “I bambini da zero a tre anni non sono una priorità”. Mai sentita una bestialità del genere. Sullo stesso piano la capogruppo leghista, Lorenza Ioan: “

Infatti, sulle pagine web condotte da personaggi, di livello è scoppiato il putiferio, l’autore è stato strapazzato in tutte le maniere. Capito la disgrazia, a palazzo hanno tentato di rimediare e, nel primo pomeriggio di oggi, è arrivata la smentita, l’ennesima. Sulla pagina ufficiale del comune è stato diffuso il dispaccio: “Il Comune di Udine sta lavorando, dopo l’uscita delle linee guida regionali, per garantire un servizio alle famiglie e ai bambini della fascia 0-3 anni”. Bum bum! Non è difficile intravedere la figura di Asia Battaglia, la delegata e cocca del sindaco che ha subito vestito gli abiti di assessora per asfaltare il menestrello Govetto. Un caos che certifica lo stato rantolante del peggior centrodestra d’Italia. Nemmeno i cerotti del Covid lo tiene assieme. Babele.

Un mese fa un tale mostrava le corna in Castello, a seguire il cortocircuito sulla nuova colata di cemento al TerminalNord, oggi lo sbrego sui bimbi. Maggioranza in piena crisi nel feudo leghista. Lo stanco sindaco Fontanini incapace di raddrizzare una baracca che sta crollando impietosamente. Litigano fra loro. E non è una novità.