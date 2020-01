DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Fontanini, Manzan e Falcone si nascondono e temono la disfatta: Tirano pacco a una trasmissione sui nuovi centri commerciali targati dagli incapaci. Stasera su Udinese Tv. Esclusivo.

Nessun consigliere di maggioranza in studio. Nemmeno dei due assessori competenti v’è traccia: Antonio Falcone al decentramento e Giulia Manzan che ha ereditato le deleghe dell’incolpevole Pizzocaro. Nada, solo un breve intervento registrato del sindaco già squalificato dagli udinesi. Si vergognano a smentire quanto detto in campagna elettorale: stop ai centri commerciali. E invece…

Alberto Terasso annuncia via rete che stasera andrà in onda su Udinese TV una puntata sul parco nord. L’area alle spalle del Terminal Nord cui il blogger si era appassionato qualche giorno fa. Si tratta di un questione pelosa che, a giudicare dagli ospiti invitati, spinge gli irregolari a pensare che le promesse dei disperati rivolte ai cittadini in campagna elettorale, altro non erano che balle spaziali. Quali erano gli annunci? “Stop ai centri commerciali”. Stop col punto esclamativo. Al parco Nord, secondo Fontanini, sorgerà un piccolo centro commerciale di 5.000 metri quadri. Catrame & Cemento. Maggioranza di disordinati che ha perso letteralmente la bussola. Il Friuli è una delle regioni col più alto tasso di erosione del suolo d’Italia, tuttavia gli squalificati ignorano. Ecco allora che per evitare figure di merda i fenomeni tirano pacco anche in TV, lasciando spazio a Sergo, Santoro, Bertossi, Viero e Freschi. Dov’è la maggioranza? In fuga con la coda tra le gambe. Catrame & Cemento. Andatevene prima possibile.