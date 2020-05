DisordineUdine Exxx…Polzive!!! I cividalesi volevano tirare un bidone ducale sulla fornitura di pietra piasentina per via mercatovecchio. Fontanini e i desperados dispersi in castello. Esclusivo

Tutto può accadere nel feudo leghista di Udine. Anche di ricevere un bidone da urlo sulla fornitura di pietra piasentina del cividalese, quella selezionata per via mercatovecchio.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri quando 2 camion delle aziende che fanno parte del Consorzio hanno scaricato alcuni blocchi di sezioni di pietra piasentina non conformi al progetto stabilito. La partita sarebbe servita per proseguire i lavori di copertura della via, pari a una superficie lunga circa un centinaio di metri. Le due aziende che hanno scaricato la merce, volevano tirare un bidone ducale ai sonnolenti amministratori di centrodestra appollaiati in castello per il consiglio comunale. Nessuno controlla, nessuno se n’era accorto. Solo l’attenzione di alcuni operai ha sventato la bidonata. Feudo leghista stordito. Nella mattinata di oggi, la merce sarà restituita al mittente. E’ caos all’interno del Consorzio pietra piasentina di Torreano di Cividale (Ud).