DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Il CentroDestra delle Cause Perse: circa 100mila euri fucilati in rifusione spese. A chi serve il catastrofico assessore ai contenziosi di Fratelli d’Italia? Cassati 104 verbali dei vigili, comune condannato a rifondere 27mila euri. Esclusivo.

A cosa serve nel comune amministrato dal centrodestra l’assessore ai contenzioni? A nulla, se non a ricevere la mesata. Le recenti condanne pronunciate dal Tribunale di Udine contro il comune, sono randellate da urlo. Indifendibili. La più eclatante quella dei 104 verbali che i seguaci del comandante della Polizia Locale Del Longo avevano elevato nel corso dell’anno 2019 contro le ditte Galletta Rosa, Nicholas Del Linz, Simone Montanarella, Teodoro Montanarella, ART STUDIO S.r.l., Dema Pubblicità s.a.s. e CIVAS Pubblicità s.r.l., ditte queste esercenti attività pubblicitaria tramite i cosidetti “camion vela” tutte rappresentate dall’av. Manuel Del Linz dello Studio legale Maffei Alberti e Associati per i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Udine e al Tribunale di Udine. In pratica, il responsabile dell’ufficio avvocatura del comune di Udine Martinuzzi e l’assessore ai contenziosi Olivotto, sistemata lì da Fratelli d’Italia, si sono arresi e sono stati costretti ad accogliere la proposta di transazione formulata dal loro collega per evitare guai peggiori alle casse del comune di Udine. La tranvata è costata a Pantalone 27 mila euri. L’avvocato 〈di fa per dire…〉 Silvana Olivotto tira 3.000 euri-mese ed è notoriamente ri-conosciuto il suo impegno nelle querele contro Leopost. Il 23 marzo 2021 ci sarà la sentenza di una sua causa contro Leonarduzzi. L’avvocato, sistemata in comune dai poltronari di Fratelli d’Italia, dimostra di dedicare molto più impegno a Leopost piuttosto che alle ben più importanti incombenze del suo ufficio per cui è retribuita. Martinuzzi è l’avvocato del comune che tira circa 80 mila euri-anno che viene rullato dalle recenti sentenze del Tribunale di Udine. Segui…

In questo caso si tratta di una causa relativa alla costruzione di un edificio.

In adempimento della sentenza n. 559/20 del Tribunale di Udine a titolo di rifusione spese di causa, a favore della controparte Euroscavi S.r.l. con sede in Badia Polesine (Rovigo) la somma complessiva di € 18.436,67.

Condanna il Comune a rifondere ad Eucos S.r.l. le spese dell’intera lite, che liquida in € 15.307,30.

Condanna il Comune a rifondere le spese dell’intera lite alla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, la somma complessiva di € 17.217,62, pari a quanto richiesto dall’avv. Cella,

Condanna il Comune a rifondere a S. L. A. le spese dell’intera lite che liquida in € 11.800,00, oltre accessori

Condanna la controparte a rifondere a Costruzioni Generali Susanna S.r.l. le spese Comune di Udine dell’intera lite, che liquida in € 11.800,00. oltre accessori;

Condanna controparte a rifondere a Italiana Assicurazioni S.p.a. le spese dell’intera lite, che liquida in € 11.800,00, oltre accessori;

Addossa definitivamente al Comune di Udine il compenso e le spese di c.t.u.; Precisato che in data 24.9.2020 il legale della società Eucos S.r.l. trasmetteva i conteggi di quanto dovuto dal Comune di Udine per un totale di € 25.307,30. Totale oltre 100mila euri. E’ il regalo di Natale che Fratelli d’Italia 〈Avv. Silvana Olivotto〉 dona agli udinesi.