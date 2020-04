DisordineUdine Exxx…Polzive!!! La Babele dei Pivettari: Fontanini annuncia il taglio degli alberi; una capogruppo dei mojito’s smentisce; un consigliere leghista si sfila; l’Orto Botanico abbandonato; i soci ingoiano in silenzio. The end, andatevene siete squalificati. Bufera su Miriam di Vico.

Il caso degli alberi in castello stuzzica anche i rappresentanti dei quartieri, i lacché del sindaci come Miriam di Vico (Laipacco-San Gottardo) che non esita a definire la popolazione “senza cervello”. Ma come si permette? Documento esclusivo in calce.

Udine, la città più elegante del Nord in mano ai periferici friulani. Una babele quotidiana che dovrebbe far vergognare coloro che ancora forniscono ossigeno al peggior sindaco che la città abbia mai avuto (sovranisti, civici, forzisti, tondiani). Ormai è chiaro stanno lì solo per la mesata, alcuni sono senza un lavoro, altri, arrotondano. Il caso degli alberi da tagliare in castello è solo la punta dell’iceberg. Fontanini non sa quello che dice e oggi sull’amplificatore cartaceo, pontifica: “…è dovere dell’amministrazione valorizzare e tenere pulita la città”. Quale? Fontanini fa lo smemorato, uno squalificato che in fatto di valorizzazione della città ha già scordato il patrimonio naturale dell’orto botanico, un suo pallino quando perdeva tempo in provincia a fare il presidente, mai battuto un chiodo. Orto Botanico, uno spreco assurdo di danaro pubblico ereditato dalla tanto amata provincia di Udine (quella della EXE e di MTF). Da quanto tempo è abbandonato? quanto sono costate le paturnie della manutenzione a pantalone? Babele cronica dei periferici friulani corredata da una capogruppo leghista che ha perso la tramontana, un consigliere udinese, Foramitti, che per fortuna ragiona e il caos paasquale cui è precipitato il peggior centrodestra che la regione abbia mai avuto. Ancora non hanno capito che qualsiasi cosa costoro avessero in mente di fare, sarebbero squalificati. Ormai hanno un timbro, come la lettera scarlatta. Quando ve ne andate? Per converso, a Monfalcone (Cisint) i pini di via Powell saranno salvati e a Cordenons (Delle Vedove) c’è un assessore (Buna) che riferisce: “Dobbiamo sempre tener conto che gli alberi sono un patrimonio importante per un territorio…”. Andatevene. The end.

Ecco l’insulto agli Udinesi di tal Miriam di Vico, lecchina patentata di Vestaglia e del suo feudo.