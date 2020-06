DisordineUdine Exxx…Polzive!!! La Lega concede l’autorizzazione per un centro culturale-commerciale-residenziale islamico. Elettori infuriati. Vertice segretissimo con Fontanini alle 18.30 di oggi in comune. Esclusivo.

Fontanini e Ciani stasera tenteranno di calmare le acque, ma la “base” è molto nervosa. Cosa accade a palazzo? Dopo il caso Pavan, i bidoni delle immondizie, i centri estivi, i pupi e le puledre “protette” dagli assessori, esplode a Udine la grana Moschea. Un boomerang politico che rade al suolo il feudo leghista guidato dal sindaco più incapace che la città abbia mai conosciuto. Il capitolo odierno si apre con la comunicazione all’ “Associazione Centro Misericordia e Solidarietà” di Achbani Abdelkarim, del permesso a costruire un centro culturale, residenziale e di commercio al dettaglio nell’ex magazzino di via Marano Lagunare. La commissione edilizia, in data 11/12/2018 (epoca Fontanini-Ciani), aveva dato parere favorevole. Gli uffici che hanno processato le domande fanno capo all’assessore leghista Alessandro Ciani, edilizia privata. Una bufera di dimensioni urbane mai viste. Gli elettori della Lega che risiedono nei paraggi (Via Medici, via Cernaia, Via del Vascello, Marano Lagunare, via San Martino), sono sulle spine. Riferisce un anonimo: “Ho votato Lega, pensavo che con Fontanini al governo della città si facesse un pò di ordine. Invece nulla, per noi la situazione è invivibile”.

Figure di merda del sindaco che non sa ormai dove nascondersi. Stasera vertice leghista a palazzo, in una sede istituzionale per tentare di calmare gli animi che sono ad alta temperatura e con l’incubo moschea.

Una mosche rientra nella categoria dei “servizi”, lo prevede una sentenza del Tar del Lazio del 2017 e il magheggio è confezionato, da centro culturale a moschea il passo è breve, gli arabi hanno tirato un bidone ciclopico alla Lega.

Galleggiare è la specialità di Fontanini, ma stavolta la barca sta imbarcando acqua.