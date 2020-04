DisordineUdine Exxx…Polzive!!! La Polizia Locale in vivace assembramento prepara le misure contro gli automobilisti e chiude un occhio sul sindaco abusivo che parcheggia in zona pedonale. Esclusivo.

Due foto che sintetizzano il disordine del feudo leghista udinese. Foto in alto scattata ieri sera, e quella sotto stamattina alle 9,30.

In quella di ieri sera si vede l’assembramento di vigili sul terrazzo di via Girardini parlottare comodamente senza dispositivo e attaccati uno all’altro. Era appena terminato il “vertice” convocato dallo zoppetto Dri il cui ordine del giorno sprigionava lo spirito tassativo di questi giorni: “Multare gli automobilisti, senza pietà”. Il cocco dell’assessore Ciani, non sente ragioni, né di virus, né di crisi. Bisogna fatturare per poter pagare gli straordinari alla cricca dei 4 vigili che fa riferimento all‘assessore al personale Cigolot. Il comandante Del Longo, non pervenuto, oppure acconsente, con deroga. Eccola.

L’ordine diffuso ieri sera ai vigili è stato completamente disatteso stamattina riguardo la vettura del sindaco. Come si vede dalla foto apparsa sul “Giornale di Udine” diretto da Stefano Salmé, la vettura del pivettaro è parcheggiata abusivamente in divieto di sosta (potrebbe fino alle 10, ma si è dilungato causa giunta), si tratta dell’area pedonale di piazzetta Beato Bertrando. Il sindaco se ne sbatte dei divieti, tanto lo zoppetto e il comandante non potranno mai fargli la multa. Un esempio volgare, insultante per gli udinesi che ormai non sopportano più né lui né la masnada di tenutari di reddito di cittadinanza all’insù che lo circonda. Tornate nel Contado, siete la vergogna del Friuli.