DisordineUdine Exxx…Polzive!!! L’unica città in Italia dove non è obbligatorio uso di mascherine. Hanno speso circa 200mila euri per automezzi, cani e laser per i controlli. Figura diMerda di Cisilino, Ciani, Fontanini. Esclusivo..

Ciclopica figura di merda, assurda, inqualificabile, che dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’incapacità amministrativa degli scappati di casa che governano il capoluogo friulano.

Il sindaco leghista aveva pomposamente annunciato che per sabato, ieri, ci sarebbero state delle restrizioni per raggiungere il centro. Shopping temperato causa Covid. Bene. Per dimostrare che a palazzo D’Aronco e via Girardini sono solo dei pivettari, ieri pomeriggio si è presentato un gruppetto di 20 persone che, in tutta tranquillità e senza mascherina, contestava i decreti ministeriali. W la libertà. Fra la sorpresa delle persone presenti che si chiedevano come mai nessuno li sanzionasse visto che erano senza mascherine. La risposta è molto semplice. L’assessore all’insicurezza della città Ciani ha affidato la vigilanza alla neo posizione organizzativa Mario Cisilino. Il comandante Del Longo assente. Lo zoppetto Dri nemmeno. Come mai a Udine e solo a Udine è consentito il passeggio senza mascherina? A cosa servono i droni recentemente acquistati? solo per filmati natalizi? E degli oltre 200mila euri impegnati per l’acquisto di Pick Up, cani anti droga e 3 Subaru nuove di stecca? A cosa servono? Lo Zoppetto Dri ha fatto acquistare anche un dispositivo al laser per il controllo della velocità e bastonare gli automobilisti. Udine città fuori controllo e unica in Italia dove si puó passeggiare senza mascherina. Settimana scorsa, gli stessi vigili avevano bastonato due titolari di attività commerciali. Tornate nel contado.