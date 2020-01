DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Scazzi furiosi in maggioranza: Bortolin e Pizzocaro pronti a scaricare Fontanini. Balla il palazzo. Chi va in soccorso? Stasera vertice regionale Fvg di Fratelli d’Italia a Udine. Esclusivo.

La tensione in maggioranza a Udine ha raggiunto l’apice domenica scorsa, giornata dedicata alle pietre d’inciampo. Il sindaco si era dimenticato di invitare i consiglieri di maggioranza alle celebrazioni. Tutti ne erano all’oscuro. Ormai, fra il cerchio tragico dei Fontanini-boys (Govetto, Ciani, Battaglia, Lavandaie & Co.) e il resto della maggioranza c’è il vuoto. Molti consiglieri sono disorientati per la scarsa considerazione che il cerchio tragico riserva agli esterni. In più le incrostazioni del rimpasto sono ancora presenti e anzi, quasi peggiorate come si può capire da questa immagine in cui si vede il neo assessore Falcone ignorare il giubilato Pizzocaro (di spalle) mentre conversa con Riccardi. Fra coloro che mantengono ancora un alto livello di temperatura incendiaria c’è Mirko Bortolin che, uscito da Forza Italia, ha rifiutato una delega all’agricoltura con cui il sindaco pensava di “addomesticarlo”. Bortolin ha interrotto i rapporti con la maggioranza, è nel gruppo misto e rivendica un ruolo di livello giacché le compensazioni di Forza Italia rispetto a 4 consiglieri attuali sono eccessive. Alla fine della fiera i due consiglieri Bortolin e Pizzocaro sono ormai ai minimi termini con la maggioranza e sono in molti a prevedere un allontanamento. Qualora mancassero 2 consiglieri e considerando le assenze tecniche di Florio Antonucci e di Pittoni, l’equilibrio di Fontanini sarebbe sul filo del precario, allarmante. Tuttavia c’è un gruppo che, mosso anche dagli ultimi e pessimi risultati delle regionali potrebbe soccorrere, eventualmente, il centrodestra dei disperati: Capuozzi e Liano dei 5Stelle. In quanto a Fratelli d’Italia, i vertici provinciali hanno convocato un incontro regionale Fvg per stasera a Udine.