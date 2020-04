DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Tolmezzo colonizza Udine. L’assessora Manzan di A.R. rifila un incarico di circa 20mila euri all’amico architetto Faccin. Sbrego Fratelli d’Italia-Valentini sui canoni per le società sportive. Cortocircuito Esclusivo.

A che serve il peggior sindaco di Udine? inadeguato a governare per sua stessa ammissione? A che serve il partito? La ragione la offre un socialista di vecchia scuola come il deputato Renzo Tondo fondatore di “Autonomia Responsabile”. Si tratta di ripari, sistemazioni, affidamenti di lavori. Il caso in questione è da manuale. L’amico architetto Albino Faccin da Tolmezzo, ha ottenuto l’affidamento della progettazione di una pista ciclabile a Udine, zona Laipacco. Guarda caso l’incarico giunge pochi mesi dopo che la segretaria regionale di AR, Giulia Manzan (2.200 euri/mese e dipendente dell’ENAIP di Pasian di Prato, quota PD), è stata sistemata in giunta. Albino Faccin, beneficiario dell’incarico da 17mila euri, è il coordinatore dell’Alto Friuli del partito.

Paraculismi, incastri, favori ai tempi della peste, il tratto latrinoso del comune di Udine emerge in tutta la sua peste. Un ufficio di collocamento per malati di fama e di reddito di cittadinanza all’insù. Udine colonizzata dai carnici.

Tuttavia, la dimostrazione che la maggioranza è allo sbando, è certificata dal cortocircuito che Valentini, consigliere comunale di AR, ha provocato con il gruppo di Fratelli d’Italia. Nel corso dei lavori della commissione bilancio di ieri, il consigliere ha avanzato una sbalestrata proposta rispetto ai canoni di affitto sugli impianti sportivi di proprietà del comune concessi alle società sportive. Una proposta riduttiva, al ribasso, rispetto a quella dei meloniani. Valentini ieri ha proposto una semplice riduzione dell’affitto, in totale contrasto con quella di Fratelli d’Italia che, col consigliere Pittioni aveva già avanzato a suo tempo e chiesto l’azzeramento dei canoni di affitto da marzo a dicembre. La sollecitazione di Pittioni è stata subito raccolta dall’onorevole Rizzetto che l’ha estesa a tutta Italia. Se per i componenti di AR basta una semplice riduzione, per i meloniani, no. Doppia figuradimerda del gruppo della Manzan a Udine, insulta le società sportive che sono alla canna del gas e l’oltraggio ai professionisti udinesi sul caso del progetto all’amico di partito Faccin.