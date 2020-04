DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Un pomeriggio di normale assembramento in pieno Lockdown. 2 pattuglie di Vigili-Iene di Fontanini si caganosotto e non intervengono. Video esclusivo.

Il video è stato girato verso le 18 di questo pomeriggio, nello spazio coperto dell’istituto bancario di via Roma. Fronte stazione ferroviaria.

Dalle immagini si vede chiaramente una decina di perdigiorno che se la spassa tranquillamente senza dispositivi anti virus e con una padronanza del territorio impressionante.

Mentre questo gruppo di persone bighellonava, scherzava e riposava (guarda ultima immagine), sono transitate due auto della polizia locale. Una pattuglia a bordo di una Punto e, a seguire, un’altra su una Ford Station wagon. Nessun agente si è fermato, anzi appena hanno visto le reazioni dei figuri le due vetture hanno accelerato e puff… sparite dal radar. Eppure ieri, che era domenica, una pattuglia di agenti bastonava senza alcun timore i poveri proprietari di automobili parcheggiate in via Bezzecca. Sabato pomeriggio ben 3 vetture appostate in fondo a via Aquileia fermavano tutte le auto. Multe su multe. Lo show delle contravvenzioni da portare in comando. Multe a tutti.

Quando però la faccenda si fa seria, i pistoleros si cagano sotto e scappano con la coda tra le gambe.

Il comandante dicono sia ad asparagi, mentre l’assessore alla sicurezza è sempre in turnée con la protezione civile. Quello al personale si trova imboscato in castello. Vestaglia sul divano. Video .