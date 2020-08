DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Vertice sindacati-Polizia Locale domani a Udine. BuferaCovid: Chi è l’agente rientrato dalla Croazia che ha preso servizio senza stare in quarantena? Un comando nel caos: Agenti senza protezioni, pericolo contagi causa migrantes ospitati nei corridoi. Il caso degli straordinari ai leccapiedi della UIL. Esclusivo

L’ordinanza ministeriale impone a chi è stato in Croazia di sottoporsi a tampone per verificare l’eventuale contagio da Covid-19.

I muri parlano e il rimbombo del comizio al rientro dalle vacanze in Croazia dell’ufficiale abusivo Dri, ha raggiunto anche la periferia. Lui stesso avrebbe narrato delle meraviglie di Hvar e di essere rientrato al lavoro senza fare nessun tampone e nessun giorno di quarantena. Fosse vero, sarebbe un illecito planetario cui il cocco di Ciani e lo stesso spaesato Del Longo, dovrebbero rispondere. La città brucia e la sicurezza dei BenitoRemix va a puttane. Solo pivette.

Intanto viene annunciato per domani in sala Ajace a Udine, un vertice fra i sindacati e l’amministrazione comunale per approfondire la questione della circolare-sicurezza emessa dal comune e che nessuno rispetta. I vigili, causa arrivi dei migrantes, sono costretti a tenersi in comando o nell’autoparco i minori che vengono trovati all’interno del territorio comunale. Per loro, non è previsto nessun dispositivo di sicurezza personale, si arrangino.

Il rispetto delle distanze è incompatibile con le incombenze legate alla gestione dei minori trasportati e ospitati. Inoltre, l’utilizzo di alcuni dispositivi, pregiudica la sicurezza degli Operatori che già indossano obbligatoriamente sull’uniforme l’arma da fuoco e i noti strumenti di autodifesa. La situazione è completamente fuori controllo. Il fallimento del brand sicurezza dei Benito-Remix è totale. Ma c’è un altro elemento che sta disorientando i responsabili della sicurezza in città. Quello degli straordinari. C’è una cupola composta da una decina di agenti che gode di particolari privilegi e trattamenti economici particolari. Un PLA5 dispone i servizi di straordinari sempre per i componenti di un cerchio sindacale che fa capo a quello del comandante Del Longo, ovvero della UIL. CupolaSindacale.

Del Longo acconsente, Ciani col megafono e l’assessore al personale Cigolot sullo sdraio.