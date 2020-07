DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Vestaglia-Fontanini inaugura via mercatovecchio, le opere del sindaco Honsell. Dipendenti comunali tagliano la corda dal feudo leghista e dalla polizia locale. La famiglia Fontanini sceglie Marco Grisan per lo staff. Esclusivo.

L’assessore Ciani dovrà affrontare il processo per le accuse di aver favorito il banditismo in città da parte della sinistra. E’ stato inaugurato poco fa il tratto centrale di via Mercatovecchio Udine. Un’opera che il leghista Fontanini ha sempre osteggiato. Si tratta di un progetto fortemente voluto dal fenomenale sindaco Honsell, l’europeista udinese che oggi è consigliere regionale.

Ma per i disordinati è una giornata da dimenticare per via dei rimbalzi che giungono dagli uffici comunali. Il personale mal sopporta la disorganizzazione e confusione amministrativa degli spaesati. A partire dai deliri e dalle disposizioni schizofreniche della polizia locale applicate dall’abusivo e stalker Dri. Per questo motivo Matteo Colautti ha tagliato la corda da Udine ed è diventato fisso amministrativo C1 in Protezione Civile a Palmanova. Rita Pannullo e Stefano Passantin sono in concorso a Gorizia.

In quanto agli ufficia amministrativi, si dà per certa la fuga della Posizione Organizzativa Simona Barbetti, la regista di Friuli Doc, in direzione Trieste. Rispetto ai dirigenti, fallito anche il tanto atteso arrivo del dirigente Pesamosca dal comune di Grado. Nulla da fare. Per ora, il sindaco Raugna non gli concede il nulla osta. A fine anno se ne andrà anche il segretario generale Cipriano e la macchina amministrativa, giacché quella politica è in affanno, si schianterà contro un muro.

Dopo 2 anni di fascioleghismo, la città ormai è sprofondata nell’abisso dei rifiuti, simbolo catastrofico dell’amministrazione Fontanini. Si registra un ingresso invece nel tinello di Viviana e Pietro. Dopo la delibera di giunta che toglieva, dall’ufficio di staff, la figura del giornalista in favore di un tronista, il sindaco Fontanini, su suggerimento della moglie Viviana, ha scelto il giovane Marco Grisan come amministrativo. Incarico fiduciario della durata di un anno.