DisordineUdine Exxx…Polzive!!! Fontanini-Ciani-Fedriga e Del Longo han finito le pivette. Udine invasa dai migrantes, allarme contagi nell’autoparco della polizia locale. Stamattina scaricati una 20ina di profughi in v.le Trieste. Esclusivo

In piena emergenza sicurezza e contagi, per il sindaco leghista Fontanini il problema è la collocazione della statua equestre.

Quello che tutti temevano ora sembra essere capitato. La notizia non è ufficiale, anche perchè in comando tendono a nascondere il più possibile il fallimento di Ciani-DelLongo-Dri. Due stranieri ospitati nell’autoparco di via Marco Volpe, sarebbero risultati positivi. E’ la fine.

L’esperienza dei disperati del centrodestra che ora governano la città di Udine, può considerarsi chiusa. Sono passati appena 2 anni e mezzo. In campagna elettorale Fontanini e Fedriga avevano promesso la soluzione di tutti i problemi legati alla sicurezza e all’immigrazione. Quasi 1000 giorni non sono bastati. Nemmeno lo show in Cavarzerani. Ormai gli arrivi a Udine sono incessanti e ieri sera via Palmanova era ben nutrita della presenza di stranieri. Stamattina in viale Trieste un furgone ne ha scaricati almeno una ventina. Invasione. Udine, la «Lampedusa del Nord» (cit Cerno). I Benito-remix di Lega e Fratelli d’Italia spaesati. Anzi, Fontanini ha impedito a ProgettoFvg, civici e Fratelli d’Italia di costituire un Comitato per la sicurezza della città. Proposta bocciata. L’ipotesi che il Comitato potesse oscurare l’inutile assessore alla sicurezza, il leghista Ciani, era concreta. Un fallimento. Tornate nel contado.