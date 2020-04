DisordineVirus Exxx…Polzive!!! Sbrego monatto sui test sierologici: La Ferrari ne ha già eseguiti 300 ai suoi dipendenti, il FriuliVG li impedisce. Caos di parole, l’ordinanza di Fedriga “raccomanda”. Dotarsi di una pistola laser per la rilevazione della temperatura. Chi paga? Esclusivo.

La prima ordinanza del “Lockdown morbido” di Fedriga è un elogio a Bisanzio. Il punto 6 contiene una “raccomandazione” che non si capisce se è un’imposizione o un consiglio. O è raccomandazione o è ordinanza, vieppiù che riguarda uno strumento che costa minimo minimo 100 euri. I negozi aperti dovranno dotarsi della “idonea strumentazione” a rilevare la temperatura corporea dei clienti. Il Deyard costa 80 euri. Inoltre la questione dei guanti obbligatori è spaventosa. Ecco il rilievo dell’immunologo Matteo Bassetti: “L’uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. I guanti stessi infatti possono diventare un importante ricettacolo di virus e batteri oltre che spingere ad atteggiamenti più lassisti”. Un festival di libere interpretazioni che stride con la rigidità della regione rispetto alle richieste di poter effettuare i test sierologici avanzata dagli industriali di Udine (TgrFVG) e della SBE di Vescovini di Monfalcone. Gli industriali vogliono aprire, perdono le commesse e le aziende ormai sono alla canna del gas, vogliono garantire la massima sicurezza ai dipendenti e ritengono che la soluzione dei test sierologici (Ferrari) sia in questo momento la migliore, ma la regione è irremovibile. Anche la Ferrari ha messo a disposizione test sierologici a dipendenti e famiglie, si chiama ‘Back to Track’ ed è il progetto di ritorno alla produttività da parte della Ferrari. In collaborazione con la ‘Lifebrain’ ha al momento sottoposto 300 dipendenti a nuovi test sierologici per scoprire positività o se chi ha superato la malattia abbia sviluppato anticorpi. I test vengono fatti solo ai volontari e verranno estesi ai loro familiari. L’Emilia Romagna non è il Friuli e infatti Riccardi è intervenuto proprio oggi sulla questione:

“La positività dei test sierologici nei lavoratori ad ora non ha alcuna utilità per consentire loro l’ingresso o meno nel luogo di lavoro, in quanto non è segno di immunità all’infezione ma eventualmente di contatto con il coronavirus”. Le reazioni non si sono fatte attendere. Tuona Vescovini (Sbe):

“Si testano i dipendenti non certo per cercare l’immunità ma per cercare chi ha una infezione in atto (igm positivi) e chi la avuta (igg positivi) allo scopo di escluderli in entrambi i casi dal posto di lavoro ed evitare che infettino i colleghi.

E’ una ENORME QUESTIONE DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, cercare di impedire che le nostre imprese non proseguano con questa questa attività è follia pura. Riccardi finge di non sapere poi che entro breve tempo i test sierologici saranno resi obbligatori in tutta Italia nei luoghi di lavoro”.