Poco prima della 22 di stasera mercoledi, un uomo avrebbe colpito una coppia di residenti che transitava per via Dante. Pare ci sia un ferito. Sono intervenute pattuglie del pronto intervento che hanno chiuso la strada. Allarme sociale in città. Le promesse dei pivettari fanno ombra al palazzo. Fontanini nn riesce proprio a fare ciò per cui era stato votato.