Il comunicato:

“Siamo lieti di comunicarvi che il KURSAAL CLUB riaprirà con la serata di sabato 04 Luglio (alle ore 00:01) Ci sentiamo in dovere di Ringraziare la questura per averci permesso di riprendere a svolgere la nostra attività d’intrattenimento in anticipo. Ci teniamo a sottolineare che per noi il tema della violenza sulle donne è un punto molto importante, infatti stiamo organizzando un evento per sensibilizzare i ragazzi su questo argomento”.